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Ненавистницу русскоязычных украинцев обвинили в работе на Москву

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Украинский журналист Дмитрий Гордон выразил уверенность, что бывший депутат Верховной Рады Украины от ВО «Свобода» Ирина Фарион выполняет «задание Москвы», когда выступает с резкими речами в адрес русскоязычного населения страны. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «112 Украина», видео доступно на YouTube.

В ноябре Гордон и Фарион схлестнулись в эфире этого же телеканала из-за языкового вопроса на Украине. «У меня есть мнение, что именно из-за таких людей, как вы, которые высказывают такую же точку зрения, мы потеряли Крым и часть Донбасса. Я внимательно наблюдаю за вашими действиями, за вашими высказываниями, и у меня есть два варианта: Вы или российский агент, или психически больной человек», — заявил тогда Гордон.

Позже Фарион, выступая в эфире телеканала НТА, назвала русскоязычность на Украине «клеймом оккупанта» и «самым лучшим трофеем Путина». «Моя задача — максимально их нейтрализовать. И реально не дать этим людям ни образования, ни работы. Тогда они защебечут на украинском языке на следующий день», — сказала Фарион.

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