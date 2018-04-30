Русскоязычных граждан Украины причислили к умственно отсталым

Русскоязычные граждане Украины — это умственно отсталые предатели и самая большая проблема страны. Такое заявление сделала бывший депутат от фракции «Свободы» Ирина Фарион в эфире ток-шоу «Противоположный Взгляд LIVE». Ее слова приводит издание «Обозреватель».

«Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая области и Крым (…). Почему? Там были российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные», — сказала она.

Материалы по теме Ще не вмерла Как Киев насаждает на юго-востоке страны любовь к «мове» и Украине

«Русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм?» — поинтересовалась Фарион.

Депутат предложила «не реагировать на русский язык», который, как она считает, должен быть непонятен на Украине. «Тогда заговорят», — подытожила она.

Фарион часто выступает с резкими заявлениями относительно русскоязычных сограждан. Например, в декабре 2017 года она объявила, что таких людей необходимо нейтрализовать. Тем, кому на Украине нравится русский язык, Фарион посоветовала купить билет и уехать в Россию.

В 2015 году в России против политика завели уголовное дело. Поводом для этого стало ее выступление на митинге в Киеве в 2014 году. По данным Следственного комитета, Фарион публично выступила с «деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!