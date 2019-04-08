Президент Украины Петр Порошенко назвал себя русскоязычным человеком и выразил готовность написать диктант или сочинение, чтобы это подтвердить. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, видеозапись опубликована на YouTube.

Он обратился к жителям востока страны и подчеркнул, что никто не будет посягать на их право говорить на русском языке.

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«Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — отметил глава государства. В то же время он призвал граждан учить украинский язык, заверив, что после этого у них «все будет хорошо».

Украина постепенно уменьшает присутствие русского языка в образовании и медиа. Новый закон «Об образовании» практически не оставляет в стране русскоязычных школ и классов. Он предусматривает, что преподавание на «языках национальных меньшинств» останется только в начальных классах, а в средней и старшей школе, а также в вузах преподавание должно вестись только на украинском. В связи с этим выразили протест многие страны, в том числе Россия, Румыния, Польша, Молдавия, Болгария, Венгрия и Греция.

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