На Украине обнаружили правильный русский язык

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что нужно уважать украинцев, которые привыкли читать, думать и излагать мысли на русском языке. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Запись доступна на YouTube.

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«Я выходец с Восточной Украины, с другой стороны, я патриот Украины. Но искренне считаю, что патриотизм не заключается в том, чтобы устраивать такие языковые люстрации, соревнования. Чем естественнее будет идти ситуация с уважением к украинскому языку, тем быстрее будет достигнута цель», — заявил Аваков.

Министр считает, что к гражданам Украины, которые привыкли думать и разговаривать на русском языке, необходимо относиться с уважением. Он подчеркнул, что и сам в быту говорит на русском языке, а подчиненные обращаются к нему «кто как хочет».

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Кроме того, Аваков считает, что существуют два разных русских языка, один из которых характерен для Украины, а другой — для России. «Я называю его "слобожанским", потому что харьковский язык отличается от московского. И в любой стране мира вы увидите, что да, харьковчанин говорит по-русски, но не говорит "по-московски". Исходя из этого думаю, что 20-30 лет — это реальный срок, чтобы мы эту проблему забыли. И всякие потуги ультранационалистов, которые пытаются этот процесс форсировать, мне неприятны», — объяснил свою точку зрения Аваков.

В сентябре 2018 года Совет Львовской области принял решение запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Также депутаты создали рабочую группу, которая занималась бы разъяснительной работой с населением, и предлагали распространить запрет на всю Украину. Позднее этот запрет отменили.

В октябре 2018-го русский язык лишили статуса регионального в Херсонской области. Ранее все школы там перевели на украинский язык.

Слобожанщина — историческая область на северо-востоке современной Украины и юго-западе Черноземья в России. Сейчас термин активно используется как неформальное собирательное название Харьковской, Сумской и Белгородской областей.

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