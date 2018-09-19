На западе Украины запретили русскоязычную культуру

Совет Львовской области Украины принял решение запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Об этом сообщает телеканал ZIK.

За такое решение проголосовали 57 депутатов облсовета. «Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины (украинские власти считают, что Россия оккупировала украинские территории в Донбассе и Крыму — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в документе.

Материалы по теме «Жертва Русского мира» Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны

Депутаты поручили областной государственной администрации создать рабочую группу с участием общественности, правоохранителей и чиновников районных администраций. Эта группа будет проводить разъяснительную работу среди населения о запрете использования русскоязычных произведений в области.

Депутаты также поручили областной администрации подготовить обращение в Верховную Раду о внесении изменений в законодательство касательно запрета публичного использования русскоязычных произведений на всей территории страны.

В октябре прошлого года в городе Хмельницкий в центральной Украине запретили изучение русского языка во всех школах. По словам директора департамента образования Хмельницкого городского совета Романа Николаева, такое решение не ущемляет права русскоязычных учеников, а укрепляет ситуацию в стране.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!