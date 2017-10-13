Украинский город полностью отказался от русского языка

Власти города Хмельницкий (областной центр на западе Украине) запретили изучать русский язык во всех школах. Эту информацию подтвердил «Украинской правде» директор департамента образования Хмельницкого городского совета Роман Николаев.

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«Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского. Действительно, это была позиция городского головы, но мы это сделали, когда было желание на то родителей и когда они подтвердили это соответствующими заявлениями», — сказал Николаев.

Он добавил, что к городским властям по этому поводу поступило около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений. Чиновник выразил мнение, что отмена русского языка не ущемляет права учеников, а, «наоборот, помогает государству Украина утвердиться и избежать расшатывания, которое происходит именно благодаря русскому языку».

12 октября сообщалось, что ПАСЕ рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинизации образования.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Радой нормативный акт в конце сентября. Закон фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса; с 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.