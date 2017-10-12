Бывший СССР
 

Депутат Рады пообещал бороться против украинизации русских

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Вадим Новинский
Вадим Новинский

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский высказал мнение, что закон об украинизации образования дискриминирует русскоязычных жителей страны. С таким заявлением он выступил в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает пресс-служба партии «Оппозиционный блок», который представляет Новинский.

Украинский парламентарий отметил, что принятие закона было негативно воспринято в Болгарии, Венгрии, Молдавии и Румынии. «Все претензии полностью обоснованны, и мы их поддерживаем. Но в европейских столицах почему-то молчат, что огромное количество русскоязычного населения также дискриминируется этим законом», — подчеркнул Новинский.

Депутат напомнил, что по данным переписи населения 2001 года на Украине проживало более восьми миллионов русских, и более половины населения страны в быту общается на русском языке. Новинский добавил, что партия «Оппозиционный блок» будет бороться за то, чтобы закон об украинизации образования был отменен. «Мы обратились в Конституционный суд для того, чтобы закон получил соответствующую оценку. Мы начали сбор подписей по всей стране, и за короткое время было собрано уже более 100 тысяч подписей», — рассказал он.

12 октября сообщалось, что ПАСЕ рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинизации образования.

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый ранее Радой закон об образовании в конце сентября. Нормативный акт фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса; с 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

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