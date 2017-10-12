Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинизации образования. Соответствующая резолюция была принята в четверг, 12 октября, передает УНИАН.

Члены ПАСЕ пришли к выводу, что новый закон об образовании на Украине «приводит к значительному сокращению прав ранее признанных национальных меньшинств в получении образования на их собственном языке».

«Ассамблея по этой причине рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, основываясь на гибкой модели двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам", чтобы не было дискриминации», — отмечается в документе.

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В ПАСЕ также призвали Киев выполнять обязательства, указанные в Европейской конвенции по правам человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных языков. Кроме того, в резолюции содержится рекомендация защищать и развивать языки национальных меньшинств. «Если этого не будет сделано, результатом станет ассимиляция, а не интеграция», — подчеркнули в Парламентской ассамблее.

Днем ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая в ПАСЕ, согласился внести в закон об украинизации образования изменения, которые будут рекомендованы Венецианской комиссией.

Украинский президент подписал принятый ранее Радой закон об образовании 26 сентября. Тогда же министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением о том, что Киев может забыть о европейском будущем. Глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт намерен блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС. Негативно на принятие закона отреагировали также в Румынии, Молдавии, Болгарии и России.

Верховная Рада приняла закон об образовании 5 сентября. Он фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.