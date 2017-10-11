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Порошенко согласился внести изменения в закон об украинизации образования

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Петр Порошенко
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев внесет изменения в закон об украинизации образования. Об этом глава государства заявил в среду, 11 октября, во время выступления в ПАСЕ, передает украинской издание «Вести».

«Я дал приказ Минобразования направить эту норму в Венецианскую комиссию для проведения экспертизы. Ее выводы позволят снять все противоречивые трактовки. Я уверен, что мы полностью внедрим выводы Венецианской комиссии», — сказал Порошенко.

Днем ранее украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник второго класса Василий Филипчук отметил, что из-за закона об образовании Киев может вступить в полноценный конфликт с Венгрией и Румынией.

Порошенко подписал принятый ранее Радой закон об образовании 26 сентября. Тогда венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Киев может забыть о европейском будущем. Он заявил, что Будапешт намерен блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС. Негативно на принятие закона отреагировали также в Румынии, Молдавии и России.

5 сентября Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

Европейская комиссия за демократию через право получила название Венецианской, так как ее сессии проходят в этом городе. Участвовать в работе этого консультативного органа по конституционному праву, созданном при Совете Европы (СЕ) в 1990 году, могут и страны, не входящие в СЕ.

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