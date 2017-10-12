В школах Киева украинизировали детскую песенку «В траве сидел кузнечик»

В школах Киева для первоклассников украинизировали популярные детские стихи на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».

Ресурс отмечает, что мягкая украинизация в учебных заведениях проводится еще до того, как начали действовать нормы принятого в сентябре закона об образовании. В качестве примера «Страна» приводит отрывок из произведения, которое учат в школах:

«Сидів у лузі коник, сидів у лузі коник. Жив коник, не тужив.

Він їв лише травичку і мав хорошу звичку, з метеликом дружив.

Та жаба жовтопуза з'явилася у лузі i з'іла стрибунця...

Жив коник, не боявся i геть не сподівався такого от кінця».

Эти строчки являются переводом популярной детской песенки на русском языке «В траве сидел кузнечик», слова которой написал Николай Носов.

Материалы по теме На рідну мову Новый украинский закон об образовании обидел европейских соседей

12 октября стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинизации образования. В ПАСЕ пришли к выводу, что новый закон об образовании на Украине «приводит к значительному сокращению прав ранее признанных национальных меньшинств в получении образования на их собственном языке».

Украинский президент Петр Порошенко подписал принятый ранее Радой закон об образовании в конце сентября. Нормативный акт фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах. Против принятия закона выступили Болгария, Венгрия, Молдавия, Россия и Румыния.