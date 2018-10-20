В Херсоне русский язык лишили регионального статуса

В Херсонской области Украины русский язык лишили статуса регионального. Такое решение приняли депутаты городского совета, передает «112 Украина». В середине августа аналогичное решение принял областной совет.

«Херсонские вести» уточняют, что это решение поддержали 33 из 38 депутатов. Теперь работа местных органов самоуправления и официальный документооборот будут вестись исключительно на украинском языке.

Русский язык получил в Херсоне статус регионального 21 августа 2012 года с целью реализации закона «Об основах государственной языковой политики».

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В 2017 году местные школы было решено перевести на украинский язык обучения. «Мы плавно будем переводить на украинский язык сначала первые классы, затем пятые классы. То есть систематически и плавно мы будем переводить все классы», — говорил начальник управления образования, науки и молодежи Херсонской обладминистрации Евгений Криницкий.

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