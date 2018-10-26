Украинский чиновник попросил белорусов отказаться от русского языка

Вице-премьер Украины Геннадий Зубко предложил участникам форума регионов Украины и Белоруссии говорить на родном языке, передает в пятницу, 26 октября, РИА Новости.

Перед началом своей речи Зубко напомнил, что рабочим языком встречи был назначен русский язык. Премьер подчеркнул, что в рамках мероприятия хотел бы раскрыть Украину не только с точки зрения экономики, но и культуры. «Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — сказал Зубко.

Тем не менее участники встречи со стороны Белоруссии продолжили говорить на русском, как и посол Украины в Минске Игорь Кизим, отметили в агентстве.

25 и 26 октября в белорусском Гомеле проходит первый международный форум с участием Белоруссии и Украины. В рамках мероприятия предположительно пройдет встреча лидеров государств-участников Александра Лукашенко и Петра Порошенко.

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