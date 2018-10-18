Бывший СССР
 
Последние новости
Возросло число жертв стрельбы в керченском колледже
Опознаны все жертвы массовой бойни в Керчи
Су-57 предрекли превращение в беспилотник
Предпенсионеры отказались переучиваться за стипендию
Трамп захотел выйти из еще одного союза
Отец керченского стрелка рассказал о характере сына
ЕС усилится в Африке из-за России
Москвич попытался продать на Украину запчасти от истребителей и попался
Россия проигнорировала опыт утонувшего «Курска»
Новости партнеров

Украинцы расхотели слышать украинский язык на телевидении

Перейти в «Мою Ленту»

Лишь двое из пяти украинцев хотели бы смотреть телевизионный эфир на украинском языке. Таковы результаты опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

Зрителям во время программы задали вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?». За украинский язык проголосовали 40 процентов дозвонившихся, за русский и другие языки проголосовали оставшиеся 60 процентов. Всего в опросе поучаствовали 30567 человек.

По действующему украинскому законодательству, доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов эфира.

В июле шахтера из Донбасса, переехавшего в Сумскую область Украины, избили за то, что он и члены его семьи говорят на русском языке. Местные жители разорвали мужчине рот и бросили под машину.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На каком языке вы бы хотели смотреть ТВ? Бацман, Доний, Нимченко и Кривенко на NEWSONE
Украинская детская писательница распекла «быдло» за любовь к русской попсе
Инвалиду на Украине порвали рот за русскую речь
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0415 октября

Тайные националисты

Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
20:4717 октября

Киев признал переговоры по Донбассу тупиковыми

16:4317 октября

Саакашвили ответил на обвинения в причастности к убийству Патаркацишвили

12:2517 октября

Среди украинских раскольников случился раскол

Бывший СССР00:02 4 октября

«Их надо выкорчевать!»

В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
20:4117 октября

Боевые стрельбы азербайджанской армии показали на видео

21:0117 октября

Таджики обомлели от культа личности президента Туркмении

23:5914 октября

В Киево-Печерской лавре задержали более сотни человек

Бывший СССР00:0212 октября
Петр Порошенко и Филарет

Игры патриархов

РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
20:1117 октября

Порошенко пожалел убитых в Керчи украинцев

08:0917 октября

На Украине покрыли позором действующую Раду

21:0316 октября

Украина приготовилась применить силу к российским кораблям

Россия
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
«Нереально всем уделить внимание»
Российских раковых больных решили поделить на богатых и бедных. Что происходит?
«Мы стоим выше людей готики»
Его звали Адольфом, он был резок и радикален. Но это не Гитлер
Отец керченского стрелка рассказал о характере сына
Опознаны все жертвы массовой бойни в Керчи
Стало известно о состоянии раненных в результате массовой бойни в Керчи
Возросло число жертв стрельбы в керченском колледже
Все материалы
Мир
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Самолет жены Трампа задымился
Кровавый вождь
Он мог убить Ким Ир Сена и втянуть СССР в третью мировую
Американцы не пустили россиянина на работу в ООН
ЕС усилится в Африке из-за России
«Скудоумие и коррупция»
Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
Гватемала пала перед караваном мигрантов
Все материалы
Бывший СССР
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
Саакашвили ответил на обвинения в причастности к убийству Патаркацишвили
Украинцы расхотели слышать украинский язык на телевидении
Среди украинских раскольников случился раскол
Таджики обомлели от культа личности президента Туркмении
Все материалы
Экономика
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Трамп захотел выйти из еще одного союза
Задолжали
Сколько нужно денег, чтоб прожить в России без кредитов?
Медведев увидел точку начала торговой войны
Реальные доходы россиян вновь упали
Илон Маск докупит акций Tesla
Бензин в России снова подорожал
Все материалы
Силовые структуры
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Теракт в Крыму
18 человек погибли и пятьдесят ранено во время взрыва
«Убивали всех, кого могли найти»
Очевидцы — о теракте в Крыму
Москвич попытался продать на Украину запчасти от истребителей и попался
Росгвардия возьмет под охрану школы и детсады Керчи
Взрыв в Керчи попал на видео
Напавший на колледж в Керчи оказался отличником
Все материалы
Наука и техника
Корнелис де Валь «После одного из сражений Тридцатилетней войны»«Ужас, грязь и хаос утянули Европу на дно»
Эта война перевернула мир. Россия тоже не осталась в стороне
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Греческий салат
Геи, колоссы и грязная медуза: обзор Assassin’s Creed Odyssey
Су-57 предрекли превращение в беспилотник
Россия проигнорировала опыт утонувшего «Курска»
Американские F-15C и F-15D разгромили украинские Су-27 и МиГ-29
Раскрыты масштабы производства для Ту-160М2
Все материалы
Спорт
Как завещал Конор
Нурмагомедову мало Макгрегора. Он хочет драки с Мэйуэзером
Арсен Венгер вернется в футбол
Афганского бойца ММА порезали и лишили шанса подраться в России
Фанат рассказал о попытке спасти Макгрегора от команды Нурмагомедова
Побивший Головкина боксер подписал самый дорогой контракт в истории спорта
Мэйуэзер раскрыл условия боя с Нурмагомедовым
Украинский футболист отстоял право давать интервью по-русски
Все материалы
Культура
Жизнь заставила
Обманутый вдовец, неравный брак и трудные подростки в роли нянек
Группа КровостокЧитка по понятиям
Чем берут публику лидеры гангста-рэпа в России
«Это трип по подсознанию черной Америки»
Автор самого необычного сериала года о противостоянии шовинизму авангардом
Омскому аэропорту имени Егора Летова придумали звучный слоган
Монеточке поставили диагноз
Раскрыты подробности о состоянии Эдуарда Лимонова
Автор акции «Смерть не за горами» сдался полиции
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Бузова объявила о расставании с алчным женихом
Порвали два баяна
Россияне пьют водку и матерятся на камеру. Иностранцы готовы за это платить
Дуров нашел повод упрекнуть WhatsApp
Женщина пыталась продать шкафы и случайно показала всем свою грудь
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
«Они даже не пытались остановить секс»
Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира
Все материалы
Ценности
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Резиновые люди
Модники, романтики, хипстеры. Кто делает шины в Италии и России
Выбрана лучшая одежда для перелета
Джеймса Бонда подняли на смех за женский аксессуар
Найден способ выглядеть выше без каблуков
Виктория Боня снялась топлес ради бизнеса
Все материалы
Путешествия
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Париж Персидского залива
Полиция на суперкарах, золотые унитазы и длинные шпили: на что способны арабы
Российским аэропортам разрешили присвоить имена политиков ХХ века
Найдена самая красивая стюардесса в мире
Россиянин устроил дебош на борту самолета и сорвал рейс в Москву
Яхту омского депутата выбросило на берег Испании
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Посетитель зоопарка обронил очки в вольер с тигром и полез их доставать
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Китаец застрял в унитазе в попытке поймать упущенный ужин
Одинокий гомосексуал стал приемным отцом пятерым детям-инвалидам
Котята пережили десятидневное путешествие в запертой машине без еды и воды
Все материалы
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
«Пятерка» курильщика. Заядлого
Пляжный кабриолет на базе ВАЗ-2105, о существовании которого вы не подозревали
Интеллигентный лесник
Василий Костин проехал на новом Subaru Forester от Тбилиси до Батуми
Выставлен на продажу новый Mitsubishi Lancer Evolution из 2015 года
Дебютировало кросс-купе Skoda Kodiaq GT
Новую Mazda3 показали на видео
Все материалы
Дом
Из воздуха
В Москве стало больше несуществующих квартир. Как их вычислить?
Остров силы
Жилье тут дорожает быстрее, чем где-либо. Но россиян это не смущает
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Иностранцы стали чаще уводить элитную недвижимость из-под носа россиян
Китайцы устроили погромы в офисах застройщиков из-за скидок на жилье
Самому высокому в Европе небоскребу дали зеленый свет
Война полов
Женская архитектура или мужская? Очень шовинистский тест
Все материалы