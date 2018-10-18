Украинцы расхотели слышать украинский язык на телевидении

Лишь двое из пяти украинцев хотели бы смотреть телевизионный эфир на украинском языке. Таковы результаты опроса, проведенного телеканалом NewsOne.
Зрителям во время программы задали вопрос: «На каком языке вам хотелось бы смотреть телевидение?». За украинский язык проголосовали 40 процентов дозвонившихся, за русский и другие языки проголосовали оставшиеся 60 процентов. Всего в опросе поучаствовали 30567 человек.
По действующему украинскому законодательству, доля программ на украинском языке должна составлять не менее 55 процентов эфира.
В июле шахтера из Донбасса, переехавшего в Сумскую область Украины, избили за то, что он и члены его семьи говорят на русском языке. Местные жители разорвали мужчине рот и бросили под машину.
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