Украинская детская писательница распекла «быдло» за любовь к русской попсе

Украинская детская писательница Лариса Ницой назвала «быдлом» своих соотечественников, питающих нежные чувства к российской поп-музыке. Своими соображениями относительно пристрастий украинцев она поделилась в Facebook.

Писательница поведала, как вместе с дочерью добиралась до Львова с водителем из сервиса BlaBlaCar. По ее словам, всю дорогу их сопровождала «московская попса». Наконец, Ницой не выдержала и попросила водителя включить другую музыку, однако альтернативы у того не нашлось.

Ницой удалось добиться желаемого только в Житомире, где водитель сделал остановку, чтобы высадить одного из пассажиров. В процессе на земле оказалась сумка писательницы (в которой находился ноутбук), из-за чего та выдала «гневный спич», заставив мужчину выключить его «долбанную музыку».

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Однако уже через несколько часов водитель вновь включил попсу, а затем потребовал у Ницой извинений за разговор на повышенных тонах. «Мне жаль, что вы не понимаете таких элементарных вещей. Вы слушаете московскую музыку и даже не задумываетесь, что сначала московиты пришли к нам со своей музыкой — и мы не заметили, как она стала наша. Потом московиты пришли к нам со своими Пушкиными и Достоевскими — и мы не заметили, как они вытеснили наших писателей. Можете назвать кого-то? Кроме Шевченко? Не напрягайте мозг, вопрос риторический. Затем они пришли со своими фильмами — и мы стали одним народом. А потом они пришли к нам с танками. Вы продолжаете слушать их попсу...» — ответила ему Ницой, после чего покинула автомобиль, и, по собственному признанию, добралась до Львова на другой машине.

«Сколько же еще таких тупых "украинцев" носит украинская земля. Нет, не Путин виноват. Вот украинское быдло, которое разговаривает на украинском», — пожаловалась Ницой, признав, что в происходящем виноваты все жители страны, включая и ее саму.

Лариса Ницой регулярно выступает с заявлениями относительно «засилья» русского языка на Украине. В июне она раскритиковала за разговоры на русском языке сотрудников Службы безопасности Украины, а в мае возмутилась использованием русского языка проводниками поезда InterCity, следовавшего по маршруту Киев — Запорожье. В начале года Ницой пришла в ужас от количества русскоязычных жителей Киева, а в 2016 году забросала кассиршу в магазине мелочью за отказ беседовать с ней на украинском языке.

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