Украинская детская писательница призвала полицию на борьбу с русским языком

Детская писательница Лариса Ницой призвала власти Львовской области использовать полицию для соблюдения запрета на публичное использование русскоязычных произведений. Об этом она заявила в эфире «OBOZ.TV».

«Согласно Конституции, государство обеспечивает функционирование украинского языка во всех сферах жизни. А значит, обеспечивает все способы влияния — суды, полицию, штрафы. Все, что есть в его руках, оно должно применять и обеспечивать функционирование украинского языка. Полиция — один из таких инструментов», — заявила Ницой.

Ницой понадеялась, что львовяне позитивно оценят использование полиции для обеспечения запрета русской культуры в регионе. «Через русский язык к нам приходит русская культура, люди читают российские книги, слушают российские песни, смотрят российские фильмы и пребывают в российском информационном поле», — объяснила писательница. Она заверила, что книги на русском языке она сжигать не планирует.

Ранее, 19 сентября, Львовский областной совет запретил публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Запрет действует до момента прекращения оккупации территории Украины (украинские власти считают, что Россия оккупировала украинские территории в Донбассе и Крыму — прим. «Ленты.ру»). Ницой понадеялась, что запрет русской культуры позитивно повлияет как на Львовскую область, так и на всю Украину.

Лариса Ницой известна своими радикальными русофобскими заявлениями. В сентябре этого года она устроила разнос министерству образования за решение вернуть в школы учебники русского языка, которые она сочла пропагандистскими. В августе она призвала выгнать из украинских летних лагерей «пророссийских» детей.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!