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Инвалиду на Украине порвали рот за русскую речь

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Шахтера из Донбасса, переехавшего в Сумскую область Украины, избили за то, что он и члены его семьи говорят на русском языке. Местные жители разорвали мужчине рот и бросили под машину, сообщает УНИАН.

На переселенца Вячеслава Рожкова, который 20 лет проработал на шахте и получил инвалидность 2-й группы, набросились возле магазина в селе Буймер. Односельчане потребовали от него разговаривать на украинском.

«Они его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать», — рассказала супруга пострадавшего.

Мужчину отвезли в больницу с рваной раной ротовой полости. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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