Украинский депутат избил коллегу после телеэфира

NEWSONE / YouTube

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Сергей Мельничук избил своего коллегу от Радикальной партии Дмитрия Линько после эфира на телеканале NewsOne. Видеозапись опубликована на YouTube.

На сайте телеканала отмечается, что Мельничук хотел применить рукоприкладство в отношении Линько еще во время эфира в студии, однако ведущие не допустили этого.

NEWSONE / YouTube

Добиться своего Мельничуку удалось уже после завершения передачи. Пострадавший заявил, что у него, скорее всего, сломан нос, но писать заявление на коллегу отказался. «Не буду мужские споры решать через заявления. Этот человек еще поплатится... Просто подошел и ударил меня в висок. Надо, чтобы таких людей не было в Верховной Раде», — сказал Линько. Прокуратура Киева в своем Facebook заявила, что по факту драки было открыто уголовное производство.

NewsOne отмечает, что конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии в Верховной Раде в феврале 2015 года. Официальными причинами были названы «действия, которые дискредитируют звание народного депутата Украины, а также нарушение присяги народного депутата Украины».

Это случилось после акции батальона «Айдар» (командиром которого был Мельничук) у здания Министерства обороны Украины, где бойцы жгли шины и перекрывали Воздухофлотский проспект, напоминает «Гордон».

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