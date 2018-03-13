В Доме культуры под Киевом неизвестные в масках избили детей

В селе Старые Безрадичи Киевской области неизвестные избили детей в местном Доме культуры. Об этом в группе «Типичные Безрадичи» в Facebook сообщила директор клуба Натали Данчек.

Инцидент произошел 7 марта после мероприятия, посвященного Международному женскому дню. «Через полчаса после концерта, когда юные артисты еще были в организаторском кабинете и ели вкусности, к ним ворвались неизвестные в масках и начали бить всех, кто попадался им под руки, — утверждает она. — Синяки, гематомы, выбитые зубы, сотрясение мозга, кровь по залу и разбитая мебель — вот чем закончилось праздничное настроение».

Нападавшие скрылись.

В доказательство Данчек приводит несколько фотографий с места происшествия, на которых видны кровь и сломанная мебель. Она утверждает, что «это уже не первый случай разгрома». После инцидента она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

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