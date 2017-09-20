Горсовет Одессы прервал работу из-за штурма националистов

У здания городского совета Одессы произошла драка между участниками митинга, требующими отставки мэра города Геннадия Труханова после пожара в детском лагере «Виктория», и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в среду, 20 сентября, сообщается на портале «Думская».

Всего в митинге приняли участие около 500 человек, в том числе представители националистических объединений «Свобода» и «Национальный корпус». Активисты попытались взять здание штурмом, в результате из-за возникшей у бокового входа драки был объявлен перерыв в сессии городского совета. Митингующие зажгли файеры, после чего полиция применила газ и задержала нескольких националистов.

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Пресс-служба областной полиции на своей странице в Facebook сообщила, что в результате столкновений за оказанием медицинской помощи обратились 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины.

Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на 16 сентября. В нем находились около 150 детей, в загоревшемся корпусе было 42 ребенка, трое из них погибли. Очевидцы сообщили, что пожарная сигнализация в деревянном лагере не сработала, тушение осложнялось отсутствием поблизости гидрантов, пожарный водоем на территории лагеря был пуст.