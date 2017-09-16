При пожаре в спортивном лагере в Одессе погибли дети

После пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» в Одессе найдены тела двух детей. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает местное издание «Думская.net».

В свою очередь, советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook сообщил о троих погибших, уточнив, что обладает лишь предварительными данными.

Ранее сообщалось, что при пересчете детей пропали три девочки. По одной из версий, они могли испугаться огня и убежать в сторону пляжа.

«Думская.net» также сообщает о четырех пострадавших. Один ребенок получил травмы, выпрыгнув из окна, двое отравились дымом, еще одной девочке стало плохо.

Пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. В нем находились около 150 детей, в загоревшемся корпусе было 42 ребенка. Очевидцы сообщили, что пожарная сигнализация в деревянном лагере не сработала, тушение осложнялось отсутствием поблизости гидрантов, пожарный водоем на территории лагеря был пуст.