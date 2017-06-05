Под Киевом загорелись топливные склады

В городе Бровары Киевской области произошел пожар на складах с топливом. Видео происшествия в понедельник, 5 июня, опубликовано на YouTube.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, возгорание возникло на территории бывшей оптовой базы в двух отдельно стоящих складских помещениях. Площадь пожара — 1500 квадратных метров, на месте ЧП работают 40 брандмейстеров и 10 спецмашин.

Портал dtp.kiev.ua сообщил на своей странице в Facebook, что огонь охватил топливные склады. «Масштабный пожар под Киевом в Броварах: горят склады с топливом. Сильная задымленность. Столб дыма виден даже из Киева», — отмечает издание.

23 марта у города Балаклея под Харьковом возник пожар на территории военного склада Минобороны. В результате началась детонация боеприпасов.