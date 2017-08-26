На Украине за три дня загорелись три поезда с пассажирами

Три пассажирских поезда загорелись во время движения за три дня в разных частях Украины. На это обратил внимание портал tyzhden.ua.

Утром в субботу, 26 августа, пожар начался в электропоезде, следовавшем по маршруту Жмеринка — Киев. Огонь возник в 10-м вагоне, а затем перекинулся на соседний. Это произошло в Киевской области на участке Кожанка — Фастов. Пассажиры успели выйти на улицу, жертв нет.

За день до этого в Хустском районе Закарпатской области во время движения загорелся моторный отсек пригородного поезда Королево — Тересва. Машинист остановил состав и отцепил кабину. Людей эвакуировали, никто не пострадал.

Вечером 24 августа пожар произошел в небольшом пригородном пассажирском поезде Гайворон — Рудница в Винницкой области. Возгорание произошло в локомотиве. Машинист вовремя сумел отцепить три вагона, в которых находились 25 человек, обошлось без травм. К моменту прибытия пожарных локомотив был охвачен огнем.

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9 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что глава «Украинских железных дорог» («Укрзализныця»), польский рокер Войцех Балчун фактически самоустранился от выполнения своих обязанностей, в частности, он практически не находился на рабочем месте. В тот же день стало известно, что чиновник подал заявление об увольнении.

За день до этого компания объявила о разрыве соглашения с «Днепровагонремстроем» из-за некачественного ремонта систем кондиционирования в поездах.

В конце июля директор по пассажирским перевозкам и сервису ПАО «Укрзализныця» Игорь Романкив сообщал, что рабочий парк вагонов — 3,1 тысячи единиц из 4,5 тысячи. По его словам, из-за многолетнего невыполнения планов по обновлению средний возраст вагонов составляет 31,8 года, а общий процент износа достигает 92,8 процента.