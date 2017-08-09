В прокуратуре Украины обвинили поляка в плохом руководстве железными дорогами

Глава Украинских железных дорог («Укрзализныця») поляк Войцех Балчун, подавший в отставку 9 августа, недобросовестно выполнял свои обязанности. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«Председатель правления длительный период на рабочем месте НЕ НАХОДИЛСЯ (87 дней из 145 рабочих в 2016 году и 45 из 103 в 2017 году). Следствием установлено, что от выполнения обязанностей Балчун фактически самоустранился, эффективное руководство не осуществлял, что отрицательно отразилось на деятельности компании и на железнодорожном транспорте в целом», — отметила представитель надзорного ведомства.

Ранее 9 августа стало известно, что Балчун подал заявление об увольнении с должности главы Украинских железных дорог. Глава правительства республики Владимир Гройсман заявил, что оно будет рассмотрено в этот же день, уточнив, что Балчун принял решение «абсолютно самостоятельно». В пресс-службе компании сообщили «Интерфаксу», что чиновник в настоящее время находится в командировке в Китае.