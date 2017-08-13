В сети высмеяли пост Украинских железных дорог об отсутствии кондиционеров

Пользователи сети с иронией восприняли сообщение Украинских железных дорог («Укрзализныця») в Facebook, в котором представители компании признали, что в большинстве поездов нет кондиционеров.

Пост был размещен в субботу, 12 августа. В нем перевозчик дает рекомендации пассажирам, которые из-за «аномальной жары» и отсутствия системы охлаждения помещений могут испытать «дискомфорт во время путешествия».

«Призываем пассажиров избегать длительного пребывания на солнце перед путешествием. При наличии хронических заболеваний обязательной имейте при себе лекарства, рекомендованные врачом, употребляйте достаточное количество воды, а в случае ухудшения самочувствия немедленно обращайтесь к проводникам», — указано в сообщении.

Некоторые пользователи в комментариях заявили, что сервис компании как в «каменном веке», другие указали, что летать самолетом дешевле, чем перемещаться в этих «скотовозках-душегубках».

«Зато проводник предлагает пиво по 30 гривен! Это видимо компенсация!» — обратили внимание комментаторы.

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9 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что глава Украинских железных дорог, польский рокер Войцех Балчун фактически самоустранился от выполнения своих обязанностей. В частности, по утверждению Сарган, он практически не находился на рабочем месте. В тот же день стало известно, что чиновник подал заявление об увольнении.

8 августа «Укрзализныця» объявила о разрыве соглашения с компанией «Днепровагонремстрой» из-за некачественного ремонта систем кондиционирования. Это было сделано после скандала с участием вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе. С 6 по 7 августа она ехала в поезде Херсон — Киев с неработающим кондиционером. По ее утверждению, проводник из-за жары потерял сознание. Однако, как отмечает УНИАН со ссылкой на сообщение Украинских железных дорог, ему стало плохо из-за пищевого отравления.