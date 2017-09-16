Одесситы пошли на штурм мэрии после гибели детей в спортивном лагере

У здания мэрии Одессы в субботу собрались родители детей, отдыхавших в сгоревшем накануне спортивном лагере «Виктория», а также общественные активисты. Собравшиеся потребовали от мэра города Геннадия Труханова выйти к ним, передает УНИАН.

Отмечается, что у здания горсовета собрались сотни людей. Когда они попытались зайти в мэрию, произошла потасовка с сотрудниками муниципальной службой охраны. После нескольких попыток штурма здания со стороны собравшихся полицейские применили против людей газ, а затем оттеснили толпу от мэрии. Позже около здания взорвалась светошумовая граната.

На YouTube появились видео с места событий.

Пожар в детском лагере «Виктория» начался в ночь на субботу. В нем находились около 150 детей, в загоревшемся корпусе было 42 ребенка, трое из них погибли. Очевидцы сообщили, что пожарная сигнализация в деревянном лагере не сработала, тушение осложнялось отсутствием поблизости гидрантов, пожарный водоем на территории лагеря был пуст.