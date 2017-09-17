Возле здания одесской мэрии установили палатки

Собравшиеся у здания одесской мэрии с требованиями встретиться с мэром города Геннадием Труханова установили палатки, сообщает издание «Думская.net».

Полицейские попытались убрать палатки, в результате между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими вспыхнула драка.

Ранее в субботу сообщалось, что у здания горсовета собрались родители детей, отдыхавших в сгоревшем накануне спортивном лагере «Виктория», а также общественные активисты. Когда они попытались зайти в мэрию, произошла потасовка с сотрудниками муниципальной службы охраны. После нескольких попыток штурма здания со стороны собравшихся полицейские применили против людей газ, а затем оттеснили толпу от мэрии. Позже около здания взорвалась светошумовая граната.