Украинские радикалы сорвали празднование снятия блокады Ленинграда

Радикалы в балаклавах сорвали в Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) концерт по случаю 74-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистов. Об этом в понедельник, 29 января, на своей странице в Facebook сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Александр Вилкул.

«Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный моим фондом и депутатами от "Оппозиционного блока" в Днепропетровском горсовете», — написал он.

Сообщается, что радикалы заблокировали в здании ветеранов и детей, которые подготовили концертную программу. Политик потребовал изолировать зачинщиков и организаторов нападения от общества, а также сообщил, что их имена известны. «Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов», — подчеркнул депутат.

9 мая 2017 года в Днепропетровске в ходе празднования Дня Победы произошли стычки из-за использования участниками памятных мероприятий «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. На следующий день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил руководителей полиции города и Днепропетровской области, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

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