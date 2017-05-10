Аваков уволил руководство полиции Днепропетровска и области за беспорядки 9 мая

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после беспорядков 9 мая уволил руководителей полиции Днепропетровска (переименован Верховной Радой в Днепр) и Днепропетровской области, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности. Об этом глава ведомства сообщил в среду, 10 мая, на своей странице в Facebook.

«Назначено служебное расследование по поводу того, что произошло, — для дальнейшего изучения действий полицейских (...). Создана специальная следственная группа и направлена в Днепр для расследования действий гражданских лиц и их координаторов в рамках возбужденных уголовных производств», — написал Аваков.

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Глава МВД выразил мнение, что «этот урок полицией Днепра будет усвоен». Ранее 10 мая сообщалось, что мэр Днепропетровска Борис Филатов обратился к руководству правоохранительных органов с требованием принять меры в связи со столкновениями, произошедшими 9 мая. «Арсен Аваков и [генпрокурор Украины] Юрий Луценко, или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей», — написал Филатов в соцсети.

9 мая в Днепропетровске в ходе празднования Дня Победы произошли стычки, в которых пострадали и ветераны АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе). Потасовки начались из-за использования участниками памятных мероприятий «политической символики» — копии Знамени Победы и советских флагов. По официальным данным, пострадали 14 человек, в том числе шесть полицейских.