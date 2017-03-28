Вдову участника АТО избили в днепропетровском магазине за украинский язык

В Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр ) вдову ветерана АТО (так в Киеве называют боевые действия в Донбассе) избили в магазине за общение на украинском языке и вырвали из уха серьгу с трезубцем. Об этом сообщает ТСН.

По информации телеканала, овдовевшая мать пятерых детей Анна Счасная пришла в магазин за красными и черными лентами (традиционное сочетание цветов украинских националистов — прим. «Ленты.ру»), из которых делает «обереги» украинским военнослужащим. Однако ей отказались продать товар — якобы из-за обращения по-украински.

«Она берет эти ленточки, сгребает с прилавка и прячет их на стеллажи», — рассказала Счасная. По ее словам, продавщица подтвердила, что не будет обслуживать ее из-за украинского языка, и выгнала из магазина.

Как отметила владелица соседней торговой точки, Счасную вытащили из магазина за волосы и разбили телефон. «Люди не понимают украинского языка, не хотят общаться на украинском языке, поэтому и произошла на этом фоне драка», — поясняет очевидица происшествия.

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Вдова участника военного конфликта в Донбассе также сообщила, что вызванные на место событий полицейские заметили, что, по закону, граждане имеют право говорить «на языке, на котором удобно».

10 марта одесская журналистка и блогер Елена Добровольская заявила, что жители города агрессивно реагируют на украинский язык. «Если ты начинаешь говорить [по-украински] в каком-то учреждении или в магазине, ты никогда не знаешь, как на тебя отреагируют», — отметила она.

В январе в Киеве персонал одного из магазинов торгово-развлекательного центра «Караван» не захотел говорить с покупателями на украинском языке. Сообщалось, что кассир супермаркета продолжал говорить по-русски даже в ответ на требование покупателя перейти на государственный язык.

В сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что единственным государственным языком в стране был и будет украинский. В то же время он подчеркнул, что власти будут «уважать права национальных меньшинств».