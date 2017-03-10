Журналистка пожаловалась на притеснение украинского языка в Одессе

Одесская журналистка, блогер Елена Добровольская заявила, что жители города агрессивно реагируют на украинский язык. Об этом в пятницу, 10 марта, она сказала в интервью порталу «Обозреватель».

«Я чувствую ущемление украинского языка. Если ты начинаешь говорить в каком-то учреждении или в магазине, ты никогда не знаешь, как на тебя отреагируют. Ты не знаешь, ответит ли тебе человек нормально или сделает вид, что он не понял, ответит ли на русском или проявит агрессию», — заявила Добровольская.

По ее словам, украиноязычному человеку в Одессе неуютно. Журналистка добавила, что большинство местных телеканалов принадлежат «врагам Украины» и вещают на русском языке, пренебрегает государственным языком и подавляющее большинство печатных изданий.

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В октябре 2016-го преподаватель Одесского национального университета имени Мечникова, активист Евромайдана Александр Музычко пожаловался на преследования сепаратистов и украинофобов. Позже Музычко был избит в собственном дворе.

В июне украинский журналист Роман Бочкала заявил, что жители Одесской области массово разделяют пророссийские настроения. По его словам, значительная часть населения считает, что в конфликте в Донбассе виноваты киевские власти. Кроме того, они выступают против запрета российских фильмов и выражают симпатии президенту России Владимиру Путину.

Крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана произошли в Одессе 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков погибли 48 человек, свыше 200 пострадали.