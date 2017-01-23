Идеолог Евромайдана назвал условие отделения Харькова и Одессы от Украины

Киев утратит контроль над Харьковом и Одессой в случае принятия Верховной Радой закона об исключительном использовании украинского языка. Об этом в понедельник, 23 января, на своей странице в Facebook написал украинский политолог, один из идеологов Майдана 2013-2014 годов Юрий Романенко.

«Если мы будем продолжать в том духе, как предлагают авторы мовного закона [закона о госязыке], то вопрос потери востока это не вопрос вероятности, а вопрос времени. Причем недалекого. Это просто приглашение к федерализации явочным порядком. И не той федерализации, что в Германии, а той, что в Боснии и Герцеговине. И тогда таки да, в конце концов, Харьков и Одесса будут восприниматься украинцами как поляками сегодня воспринимаются Львов и Франковск», — сказал Романенко.

В свою очередь, депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Виталий Чепинога на своей странице в Facebook заявил, что многие люди в случае принятия указанного нормативного акта вынуждены будут уехать из Украины «в основном на Полтавщину-Черкащину».

Материалы по теме Прикусили язык Почему украинские школьники саботируют изучение державной мовы

Ранее в этот же день депутат Рады Игорь Луценко подчеркнул, что законопроект «О государственном языке» поддержат все патриотические силы страны. Он добавил, что политики, которые не знают госязыка, должны молчать.

Законопроект «О государственном языке» был внесен в Верховную Раду 21 января. Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания.