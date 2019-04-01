Генсек НАТО ответил Украине

В НАТО признают амбиции Украины по вступлению в блок, однако пока у страны должен быть другой приоритет. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе в понедельник, 1 апреля, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас страны-члены НАТО работают с Киевом, чтобы помочь Украине фокусироваться на самом важном, то есть реформах. «Мы верим, что в основном фокусе должны быть реформы, продолжение модернизации и укрепление сектора безопасности и обороны, включая борьбу с коррупцией», — сказал генсек.

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Таким образом Столтенберг ответил на письмо президента Украины Петра Порошенко от 16 марта. В нем говорилось, что страны альянса могли бы предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в НАТО на саммите в Лондоне. Он пройдет в декабре 2019 года.

В конце марта Столтенберг пообещал Грузии присоединение к блоку и отметил ее «большой прогресс в важных реформах».

В феврале Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС.

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