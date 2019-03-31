В Германии рассказали о причинах кризиса в НАТО

Через 70 лет после создания Североатлантический альянс (НАТО) оказался в кризисе. В отношениях между членами организации накопились проблемы. Кроме того, союзники обвиняют Германию в том, что ее скупость и неисполнение своих финансовых обещаний разрушают альянс, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Внутри самой организации, пишет издание, назрел кризис: Турция постепенно отдаляется от союзников в сторону России, власти Италии «заигрывают с Москвой и Пекином». Угрозой альянсу на востоке считают Россию, на юге — миграцию и терроризм.

Однако, по мнению автора статьи, самая большая опасность для организации — это проблема США с президентом Дональдом Трампом. Он считает международные организации избыточными, и советники с трудом убеждают его не сомневаться в полезности НАТО.

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Германия, как пишет издание, первоначально соглашалась увеличить оборонный бюджет до 2 процентов ВВП, затем речь шла об увеличении до 1,5 процента к 2024 году, однако затем и эта цель оказалась под вопросом.

По мнению экспертов, невыполнение Берлином обещаний в долгосрочной перспективе негативно отразится на дееспособности и солидарности в Североатлантическом альянсе. Кроме того, эксперты в качестве худшего варианта развития событий допускают выход США из НАТО при Трампе. При этом, как пишет газета, союзники обвинят в этом Германию, что само по себе абсурдно, ведь организация создавалась после войны как союз против немецкого милитаризма, но в настоящий момент ситуация выглядит так, что безопасности Европы угрожает как раз сдержанность Берлина.

Как утверждает Der Spiegel, плачевное состояние бундесвера превратило Германию в посмешище. К тому же канцлер Ангела Меркель высказалась против постоянного размещения подразделений НАТО в Восточной Европе, ссылаясь на нарушение договора между Россией и альянсом от 1997 года.

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