Порошенко рассказал о желании солдат НАТО учиться у Украины

Военные из стран НАТО приезжают учиться у Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил президент республики Петр Порошенко. Его слова передают РИА Новости.

«У нас есть абсолютно мощный боевой дух. Сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить таким образом врага», — заявил Порошенко.

Украинскую армию президент назвал «одной из самых эффективных в Европе», рассказав о ее прогрессе. По словам Порошенко, в 2014 году она воевала «голой и босой» на «голом энтузиазме». Теперь же ВСУ стали «фантастически боеспособными».

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В октябре 2018 года стало известно, что солдаты ВСУ требуют деньги со своих сослуживцев за карты минных полей в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Командиры подразделений должны передавать сменщикам схемы расположения мин, когда покидают Донбасс, однако разведка самопровозглашенной ДНР установила, что вместо этого командиры предлагают новоприбывшим выкупать информацию.

В ноябре 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что в период с 2014 по 2018 годы 33 798 украинских военнослужащих самовольно оставили части или дезертировали. Число небоевых безвозвратных и санитарных потерь составило 17 993 человека, при этом самыми частыми причинами гибели стали самоубийства, ДТП, неосторожное обращение с оружием и отравление наркотиками.

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