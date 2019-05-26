В НАТО призвали Россию срочно освободить украинских моряков

Североатлантический альянс прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву, призвав Россию незамедлительно освободить украинских моряков, передает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного чиновника в НАТО.

В альянсе не нашли оправдания применению российской стороной силы против кораблей и военнослужащих Украины, заявил собеседник агентства.

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Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля Военно-морских сил Украины, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года. В ответ в МИД России заявили, что данный инцидент не входит в юрисдикцию международного арбитража. В ведомстве добавили, что спорной ситуации можно было бы избежать, если бы российские законы, касающиеся судоходства на территории данного района, были соблюдены.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН может стать первым шагом к разблокированию переговоров между Москвой и Киевом.

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