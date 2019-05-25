Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам

Выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по делу об инциденте в Керченском проливе может стать первым шагом к разблокированию переговоров между Москвой и Киевом. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский, добавив, что украинцы ждут арестованных моряков дома.

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Ранее 25 мая стало известно о решении Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Россия должна вернуть Украине 24 моряка и три корабля, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Сейчас моряки находятся под арестом, корабли также находятся у российских силовиков.

В МИД России, в свою очередь, заявили, что Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре об инциденте в Черном море, так как случившееся не входит в юрисдикцию международного арбитража.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три украинских корабля — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Киев счел действия Москвы актом военной агрессии.

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