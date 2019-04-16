Украина потребовала разобраться с Россией в международном трибунале

Киев направил обращение в Международный трибунал по морскому праву по поводу украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Об этом написал президент Петр Порошенко в своем Facebook.

«Через считанные недели трибунал обяжет Россию освободить украинских моряков и украинские корабли, а действия Москвы будут признаны неправомерными», — заявил он.

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Как пояснили «Интерфаксу» в МИД Украины, военно-морские суда и их экипажи наделены абсолютным иммунитетом, согласно конвенции ООН по морскому праву. Поэтому их арест и суд, проводимые иностранным государством, незаконны.

Внешнеполитическое ведомство также уточнило, что Украина еще 1 апреля уведомила Россию о начале арбитражного разбирательства по нарушениям конвенции.

3 апреля сообщалось, что страны НАТО начали в Черном море масштабные учения. В них приняли участие корабли из Канады, Нидерландов, Греции, Турции, Румынии и Болгарии, а также около двух тысяч военнослужащих. В числе целей маневров указывались гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море.

Три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны 25 ноября 2018 года. Корабли вошли в российские территориальные воды, не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры. Моряки были этапированы в Москву и в настоящее время ждут суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев счел эти действия актом военной агрессии.

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