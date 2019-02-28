Раскрыта позиция США по новому походу украинских кораблей в Керченский пролив

США отказались обещать президенту Украины Петру Порошенко поддержку в случае нового похода кораблей Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины в Керченский пролив. Об этом со ссылкой на неназванный источник в американских экспертных кругах в четверг, 28 февраля, сообщает «Страна.ua».

«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом [США Майком] Пенсом в Мюнхене (встреча состоялась 16 февраля — прим. «Ленты.ру»), и по другим каналам», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что в качестве «компенсации» в порт Одессы был отправлен ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» (USS Donald Cook), который покинул украинские воды 27 февраля.

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Подобной демонстративной акцией США «подсластили пилюлю» для Порошенко, дав тому повод заявить об американской поддержке Украины на море.

Одновременно с этим, утверждает источник «Страны.ua», в Белом доме не исключают, что Порошенко может пойти на риск и вновь отправить украинские корабли в Керченский пролив без оглядки на США, понадеявшись на то, что Вашингтон в любом случае займет проукраинскую позицию. «Но Госдепу это точно не понравится, что будет сказано, возможно, даже публично», — подчеркнул он.

Предыдущая попытка украинского флота пройти через Керченский пролив состоялась 25 ноября 2018 года. Тогда пограничным управлением ФСБ были задержаны три корабля украинских ВМС — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не отреагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.

Украина сочла инцидент актом военной агрессии, в ряде регионов страны был введен режим военного положения сроком на 30 суток. При этом первоначально рассматривалась возможность введения режима военного положения сроком на 60 суток на территории всей страны, что было воспринято рядом украинских политиков и украинским обществом как попытка Порошенко повлиять на перенос президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года. После завершения военного положения Порошенко заверил, что выборы пройдут в срок.

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