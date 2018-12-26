На Украине отказались продлевать военное положение

На Украине истек срок военного положения, введенного месяц назад в десяти областях страны. Президент Петр Порошенко объявил, что не намерен просить о его продлении, передает РИА Новости.

«Это мое принципиальное решение, оно обосновывается на анализе всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве, и несмотря на то, что ситуация вокруг Украины не очень изменилась», — объявил он во время заседания СНБО.

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По словам украинского лидера, выборы президента в стране пройдут 31 марта. «Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, я это подчеркиваю», — указал Порошенко.

Военное положение в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях было введено с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток — до 14:00 (15.00 мск) 26 декабря 2018 года.

Поводом для его введения стал инцидент в Керченском проливе в конце ноября, когда Россия задержала три украинских корабля по обвинению в нарушении границы. Москва расценила случившееся как провокацию, а Киев — как акт агрессии.

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