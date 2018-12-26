Порошенко захотел продления ограничений на въезд россиян на Украину

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает предложения руководства Государственной пограничной службы страны относительно продления действия ряда ограничительных мероприятий, введенных во время действия военного положения в нескольких украинских регионах. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает «Страна.ua».

Глава государства обратился к главе Госпогранслужбы Петру Цигикалу, отметив, что действия украинских пограничников на протяжении последнего времени «были абсолютно оправданы». Порошенко попросил Цигикала «внести предложения о продолжении тех мероприятий, которые не напрямую связаны с военным положением».

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Ранее 26 декабря президент Украины заявил о завершении действия военного положения, введенного в конце ноября. Военное положение действовало в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории с 14:00 (15:00 мск) 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток — до 14:00 (15.00 мск) 26 декабря 2018 года. Причиной его введения послужило задержание 25 ноября пограничным управлением ФСБ России трех кораблей Военно-морских сил Украины — катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу». Киев расценил действия Москвы как акт военной агрессии.

30 ноября украинские власти ограничили въезд на территорию страны мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет.

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