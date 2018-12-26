Украина накажет «Единую Россию»

Под новые антироссийские санкции Украины попадут политические партии «Единая Россия» и ЛДПР, а также ряд предприятий. Об этом заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент страны Петр Порошенко, передает ТАСС в среду, 26 декабря.

«Значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от "Единой России" и ЛДПР, войдут в санкционный список», — сказал он.

Как уточняет агентство, Киев уже в июне ввел санкции в отношении семи российских политических партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Родины», «Демократической партии России», «Аграрной партии России» и «Патриотов России». На территории Украины у них заблокировали активы и ввели ограничения по выдаче наличных, запретили вывод капитала и аннулировали разрешение на ввоз и вывоз валютных ценностей. Также под ограничительные меры попал Центризбирком и его глава Элла Памфилова.

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25 декабря Россия расширила контрсанкции против Украины. В список добавили более 200 физических лиц и организаций. Указ о введении специальных ограничительных мер в отношении Киева был подписан 22 октября. Он коснулся в первую очередь лиц, способствовавших церковному расколу.

18 декабря правительство Украины инициировало расширение санкционного списка лиц, сотрудничающих с предприятиями Донбасса и Крыма. Кроме того, 14 декабря Порошенко анонсировал азовский пакет санкций в ответ на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских военных корабля за пересечение территориальных вод и опасные маневры. Киев считает это актом агрессии.

В августе Киев осудил строительство Крымского моста и расширил пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись 19 юрлиц, причастных к строительству инфраструктурного объекта.

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