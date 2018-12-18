Украина приготовила для России новые санкции

Правительство Украины инициировало расширение санкционного списка против физических и юридических лиц, которые сотрудничают с предприятиями в Крыму и Донбассе, передает ТАСС.

В частности, предлагается применить санкции к 23 гражданам, которые были привлечены «к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия» и которые участвовали «в мероприятиях, направленных на легитимацию незаконной оккупации Крыма и Севастополя».

Ограничительные меры также предлагается наложить на компании, обеспечивающие работу ООО «Титановые инвестиции» в крымском городе Армянске.

Кроме того, под санкции попадут 14 юридических лиц, участвующих в поставках материалов и оборудования и оказании услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса в Крыму, и компании, обеспечивающие работу паромной переправы на полуостров и строительство Крымского моста.

Отмечается, что документ с полным перечнем физических лиц и предприятий внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обозначил следующий шаг противодействия России — введение «азовского пакета санкций» в связи с «откровенно агрессивными действиями российской стороны в районе Азово-Керченской акватории».

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