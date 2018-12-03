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На Украине предложили новые санкции против россиян

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести новые санкции против российских граждан и компаний. Об этом он рассказал в интервью ICTV.

По словам Луценко, он уже направил соответствующее письмо президенту Украины Петру Порошенко и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александру Турчинову.

«Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных, специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в виде блокирования активов на территории Украины. По моему мнению, это блокировка должна продлиться до деоккупации нашей страны», — сказал он.

По мнению Луценко, в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют монополию на Украине, из-за чего перспективы введения подобных санкций необходимо внимательно проанализировать.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Украинские военнослужащие пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В России сочли произошедшее провокацией.

Киев назвал ситуацию актом военной агрессии и ввел военное положение в ряде регионов страны на 30 дней. Украина не признает принадлежность к России Крымского полуострова и морской территории вокруг него.

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