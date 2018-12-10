Климкин захотел ответить России креативными санкциями

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом он заявил после заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет издание «Европейская правда».

Климкин подчеркнул, что вводить санкции, которые почувствовала бы Россия, — «морально понятно и правильно». «Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также еще некоторые креативные санкции», — сказал он. Однако эти санкции требуют более детального обсуждения, добавил глава МИД.

По его словам, некоторые министры поддержали его предложение, а другие потребовали дополнительного обсуждения со своими правительствами. Климкин отметил, что решения по санкциям не стоит ждать в ближайшие дни.

5 декабря глава МИД назвал лучшую антироссийскую санкцию. По его мнению, странам, участвующим в проекте «Северный поток-2», следовало бы отказаться от сотрудничества с Москвой. Он также упомянул о возможности запрета для некоторых российских судов пользоваться портами «цивилизованных стран».

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу и не реагировали на требования остановиться. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии» и утверждали, что инцидент произошел в международных водах. В ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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