Украинский Совет нацбезопасности утвердил новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал введение дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, члены СНБО решили поддержать введение санкций против российских компаний, бизнесменов, политиков, депутатов и работников силовых структур, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Кроме того, СНБО поддержал введение ограничительных мер против организаторов «так называемых выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей» (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики), а также военных, судей и правоохранителей, причастных к задержанию украинских моряков во время инцидента в Керченском проливе (сам инцидент назван «актом агрессии РФ против Украины») 25 ноября и «незаконному удержанию» моряков в российских тюрьмах.

При этом санкционные списки российских физических и юридических лиц и перечень ограничительных мер опубликованы не были. Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сообщил «Громадському», что списки будут опубликованы после технической доработки.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко анонсировал введение санкций в отношении «значительного числа депутатов Госдумы», включая «Единую Россию» и ЛДПР, а также ряда предприятий, которые «тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в Вооруженные силы РФ».

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