Москва расширила санкции против Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в Twitter, что подписал постановление о расширении контрсанкций в отношении Украины.

«Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — написал Медведев.

Санкционный список расширен более чем на 200 физических лиц и организаций, уточнили в пресс-службе правительства.

22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Решение было принято в связи с недружественными действиями Киева. Министрам было поручено составить санкционный список.

На следующий день замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерий Васильев сообщил, что президентский указ о контрсанкциях напрямую коснется людей, которые являются сторонниками церковного раскола.

В августе Киев осудил строительство Крымского моста и расширил пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись 19 юрлиц, причастных к строительству инфраструктурного объекта.

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