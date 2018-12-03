Военное положение на Украине заставило УЕФА пойти на запреты

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проводить матчи под эгидой организации в регионах Украины, где было введено военное положение. Такое решение принято на исполкоме УЕФА, передает ТАСС.

«Ни один матч УЕФА не может проходить на стадионах городов, находящихся на военном положении. Это связано и с Харьковом, поэтому матч "Шахтер" — "Лион" будет сыгран в другом месте, о котором мы сообщим позднее», — заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

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Функционер также отметил, что решение о месте проведения матча Лиги Европы между киевским «Динамо» и чешским клубом «Яблонец» будет принято позднее. «Украина же не вся попала под военное положение. Очевидно, что украинские клубы должны играть дома. Мы за это, но мы пока не подтвердим этот матч — решение будет скоро», — заметил Маркетти.

28 ноября УЕФА решил перенести матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и украинской «Ворсклой» из Полтавы в Киев по соображениям безопасности.

В конце ноября Россия задержала три украинских корабля в Керченском проливе по обвинению в нарушении границы. Президент Украины Петр Порошенко счел задержание судов «актом военной агрессии», ввел в некоторых областях страны военное положение и установил ограничения на въезд в страну для российских мужчин.

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