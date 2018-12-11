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Раскрыто отношение украинцев к введению в стране военного положения

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Большинство жителей Украины не поддерживает решение властей о введении в ряде регионов страны военного положения на 30 суток. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» и опубликованные во вторник, 11 декабря.

Как отмечается, поддержку властям страны по данному вопросу выразила только треть опрошенных. Против этого решения выступили 58 процентов респондентов.

Идею ввести военное положение сроком на 60 дней и на всей территории Украины (как это предполагалось изначально) поддержали лишь 14 процентов опрошенных, против выступили 76 процентов. Большинство опрошенных (69 процентов) назвали введение военного положения запоздалым решением — по их мнению, это следовало сделать еще в 2014 году. 63 процента допустили, что президент Украины Петр Порошенко хотел ввести военное положение по всей стране сроком на 60 дней с целью переноса президентских выборов, запланированных на 31 марта 2019 года.

60 процентов опрошенных заявили, что введение военного положения привлечет внимание мировой общественности к конфликту между Россией и Украиной, 55 процентов полагают, что подобный шаг поспособствует введению дополнительных международных санкций против России. В то же время лишь 31 процент опрошенных заявил, что введение военного положения поможет улучшить обороноспособность Украины.

Кроме того, 58 процентов опрошенных полагают, что Россия совершила акт военной агрессии против Украины во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Противоположной точки зрения придерживаются 22 процента респондентов, еще 20 процентов не определились со своим мнением по этому поводу.

Опрос проводился с 4 по 10 декабря, в исследовании приняли участие 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2 процента.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В конце ноября Порошенко своим указом ввел военное положение в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем — Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории. Согласно подписанному главой государства указу, военное положение будет действовать на территории этих регионов в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

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