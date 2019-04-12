В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море. Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, прямая трансляция велась на YouTube.

По словам Безана, усиление военной активности Североатлантического блока в Черном море должно происходить с применением всех доступных средств, в том числе подводных лодок, которыми НАТО располагает в Средиземном море.

«При наличии конвенций и договоренностей об участии в определенных действиях в Черноморской акватории мы будем это делать. Если нет, то [президент России Владимир] Путин будет продвигаться все дальше», — говорит представитель парламента Канады.

Безан сообщил, что депутаты парламента страны уже одобрили поставки летального оружия Киеву, включая противотанковые снаряды и стрелковое оружие, и сейчас ожидают окончательного решения правительства. Депутат считает, что это поможет Киеву противостоять «российским войскам».

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В начале апреля страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии. Было принято решение помогать странам с подготовкой военно-морских сил и береговой охраны, а также увеличить число портовых визитов и учений, обмен информацией, с целью обеспечить безопасность в регионе. В юго-западной части Черного моря начались совместные учения НАТО «Морской щит» (Sea Shield-2019). В них приняли участие корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии, Турции, Грузии и Украины.

В ответ Черноморский флот организовал дежурство в районах проведения учений НАТО и контролирует действия кораблей альянса для «оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации».

Совет Федерации напомнил Киеву, что нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

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