Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива

Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией. Об этом говорится в заявлении Совета Федерации, которое было принято в среду, 10 апреля, передает ТАСС.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года», — говорится в заявлении Совфеда о деструктивной политике НАТО.

3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об особом режиме пребывания судов в Черном море. Таким образом он прокомментировал планы альянса направить военные корабли, чтобы обеспечить проход украинских судов через пролив.

В тот же день появилась информация о масштабных учебных маневрах стран НАТО в Черном море.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые совершали опасное маневрирование. Киев обвинил российскую сторону в военной агрессии.

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